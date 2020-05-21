Kılıçdaroğlu: Babacan ve Davutoğlu'na milletvekili taahhütünde bulunmadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 canlı yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, son günlerde tartışılan milletvekili transferlerine de değindi. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ne milletvekili verebileceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu kez tersini söyledi.

CHP lideri, "Biz 'Milletvekili vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız' diye bir taahhütte bulunmadık. Böyle bir şey doğru da değil zaten. Ben Gelecek Partisinin Genel Başkanıyla da Deva Partisinin Genel Başkanıyla da bu konuları hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine yanıt verdim. Eğer demokrasiye karşı böyle bir kumpas kurulursa bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Bu aynı şekilde İYİ Parti'nin de Saadet Partisinin de Demokrat Partinin de görevidir." dedi.

Ne demişti?

Geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti'ye vekil transferi yapıp Meclis'te grup kurmalarını sağlayan Kılıçdaroğlu, 5 gün önce yaptığı açıklamada, yeni kurulan partilere de aynısını yapacağını ifade etmişti. Kendisine yöneltilen, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" karşılığını vermişti.