Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "1 Ocak'tan itibaren bütün CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak" dedi.10 Aralık 2018 Pazartesi 17:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.
Asgari ücret net 2200 TL olacak
Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe sağlıklı bir demokrasi içinde hazırlanmadı. Sakat bir bütçedir. Demokrasiye inanan herkesin hayır demesi gereken bir bütçedir. 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2200 TL olacak" dedi.
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