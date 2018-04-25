Kılıçdaroğlu Akşener'le görüşecek!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Kongresi’nden sonra, 12 Nisan’da İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek delegelerle yapılan kongrede yeniden genel başkan seçilen Akşener’e tebriklerini iletmişti.

İki lider 21 Nisan Cumartesi günü de İstanbul’da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmiş İYİ Parti’nin seçime girmeme riskinin ele alındığı bu görüşmenin ardından 15 CHP’li milletvekili İYİ Parti’ye katılmıştı.