Kılıçdaroğlu Akşener'le görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘erken seçim’ açıklamasının ardından siyasette ittifak gündemi hareketlendi. Bu görüşmelerden birisi de İYİ Parti ve CHP arasında yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le bugün saat 13.00’te bir araya gelecek.25 Nisan 2018 Çarşamba 11:16
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Kongresi’nden sonra, 12 Nisan’da İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek delegelerle yapılan kongrede yeniden genel başkan seçilen Akşener’e tebriklerini iletmişti.
İki lider 21 Nisan Cumartesi günü de İstanbul’da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmiş İYİ Parti’nin seçime girmeme riskinin ele alındığı bu görüşmenin ardından 15 CHP’li milletvekili İYİ Parti’ye katılmıştı.
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