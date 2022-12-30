Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine dair bomba detay! Böyle fırçalamış

Geçen akşam Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in görüşmesine dair detayların CHP'ye yakın gazeteciler tarafından açıklanmaya başlandığını hatırlatan Mehmet Barlas, "Kılıçdaroğlu yine, 'Kaç kere söyleyeceğim, ikisi de görevinin başında' diyerek İmamoğlu ile Yavaş'ın önünü bir kez kesmiş. 'Ahmak' ve 'Fena çarparım' sözlerini tuhaf bir şekilde sineye çeken Kılıçdaroğlu, 'Akşener'le aramızda bir sorun yok' demiş ama kimin aday olacağı konusunda tek kelime etmemiş" ifadelerini kullandı.

İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"CHP'nin Türk siyaset hayatına orijinal bir buluşmuş gibi soktuğu 6'lı masa, seçmene güven vermeyen çocuksu bir evcilik oyununa dönüştü.

Zaten 6'lı masanın sadece adı kaldı. Bildiğiniz gibi masanın 4 üyesinin oyu yüzde 1 bile değil. Katıldıkları 10 toplantıdan bir sonuç çıkmaması, yeni ihtiyaçları doğurdu. Akşener ile Kılıçdaroğlu artık 2'li masa etrafında toplanıyor. Davutoğlu bu durumdan hayli rahatsız olmuş.

Geçen akşam Ankara Ahlatlıbel'de bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesine dair detaylar, CHP'ye yakın gazeteciler tarafından açıklanmaya başlandı. Kılıçdaroğlu yine, "Kaç kere söyleyeceğim, ikisi de görevinin başında" diyerek İmamoğlu ile Yavaş'ın önünü bir kez kesmiş.

"Ahmak" ve "Fena çarparım" sözlerini tuhaf bir şekilde sineye çeken Kılıçdaroğlu, "Akşener'le aramızda bir sorun yok" demiş ama kimin aday olacağı konusunda tek kelime etmemiş.

Kılıçdaroğlu'nun manevi oğlu İBB Başkanı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girerek gündemde kalmayı sürdürüyor. Soylu'dan gereken cevabı alsa da yıpranmamış biri gibi davranmaya devam edip adaylıktan geri adım atmıyor. Manevi babası Kılıçdaroğlu'nu 2023 yılında da üzmeye devam edecek gibi görünüyor."