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Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP AİHM’ye koştu!

Kayyım atamalarını hazmedemeyen HDP, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları gazla AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçilik temsilcileriyle görüştü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Kılıçdaroğlu akıl hocalığı yaptı, HDP AİHM’ye koştu!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

PKK’nın siyasi uzantısı HDP, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kayyım atamalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan akıl alarak AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçilik temsilcileriyle görüştü. HDP’ye, akıl hocalığı yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’dan tepki geldi.

Tek bildiği yabancıya şikâyet

Gündoğdu, şunları dile getirdi: “Bu durumu da kendileri yapmıyormuş gibi göstermek için akıl hocalığı yapmaya çalışıyor. Hem CHP, hem HDP, hem de AB üyesi ülkelerin büyükelçileri şunu bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti kurtuluş mücadelesini yıllar önce vermiş bir ülkedir. Kimse kusura bakmasın, bu ülkenin iç işlerine, demokrasisine kimse karışamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Onun için CHP de Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesine bağlı kalmalıdır. CHP’nin bugün terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’ye perde arkasından akıl verip, Türkiye’yi dünya arenasında zayıf göstermeye çalışması büyük bir ayıptır. Terör örgütü uzantısı olan siyasi partiyle iş tutmayı bırakın. PKK’nın sözcülüğünü yapan HDP’nin arkasında takılıp dibe batmayın. Terör örgütlerine destek vermeyi bırakın. Bu ülke birlik ve beraberliğini kıyamete kadar devam ettirecektir. Bizim iç işlerimiz kimseyi ilgilendirmez.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. Ankara
  2. PKK
  3. HDP
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  6. AB
  7. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  8. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu
  9. Atatürk

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