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Siyaset Kılıçdaroglu adaylık ateşini yaktı
Siyaset

Kılıçdaroglu adaylık ateşini yaktı

Sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacağının sinyalini verdi. CHP'nin geçmişte büyük hatalar yaparak Türk milletinde derin yaralar açtığını itiraf eden Kılıçdaroğlu, helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:52:00 - 2021-11-13 15:52:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" başlığıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı olacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin huzura kavuşması için çalışacağını iddia etti.

Öte yandan eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile seçimlerde iş tutan Kılıçdaroğlu'nun huzuru nasıl getireceği ise merak konusu oldu.

 

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