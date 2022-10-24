Kılıçdaroğlu adaylığını bu sözlerle ilan etti!

2023'e doğru giderken artık siyasi partiler ve liderler de seçim havasına girmeye başladı. Adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin de adayını açıklaması gerektiğini belirtilirken, muhalefet tarafının konuyla ilgili sessizliği sürüyor.

Sivas'ta adaylık sinyali

Muhalefet cephesinde adaylık için öne çıkabilecek isimse yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mağlup olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak Kılıçdaroğlu şu ana kadar resmi bir açıklamada bulunmadı. CHP liderinin zaman zaman yaptığı çıkışlar ise adaylığa yeşil ışık yaktığına yoruluyor. Kılıçdaroğlu bu tarz bir çıkışı son olarak Sivas'ta katıldığı televizyon programında yaptı. CHP lideri canlı yayında adeta adaylığını ilan etti.

"Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim"

"Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çantada keklik değil." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." ifadelerini kullandı.