Kılıçdaroğlu açıkladığı ekonomi paketinde kayyım atamalarına son verilmesini istedi

Koronavirüs salgını her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ekonomiyi olumsuz yönde etkiledi. Piyasaların bu süreçten en az zararla çıkmasını amaçlayan hükumet, gerekli tedbir paketlerini alarak, şirketlere ve esnafa kredi ve ödeme kolaylığı sağladı.

İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte ekonomide izlenecek yol haritasına ilişkin CHP yönetimi de bir ekonomi paketi hazırladı. Paketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı.

PKK'yar yardım eden belediyeleri "seçilmiş" diyerek masum göstermeye çalıştı

Kılıçdaroğlu, ekonomi paketinde sözü döndürüp dolaştırıp yine ittifak ortağı olan HDP'ye getirdi. PKK ile doğrudan ilişkili belediye başkanlarının yerine atanan kayyum kararlarını eleştiren Kılıçdaroğlu, örgütle doğrudan ilişkisi olan HDP'li belediye başkanlarını 'seçilmiş' diye nitelendirerek masum göstermeye çalıştı.

"Yeni bir yerel merkez dengesi kurulmalı"

Kılıçdaroğlu, üçüncü maddeyi açıklarken "Bu maddenin özellikle altını çiziyorum" dedi. O maddede, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu için kayyum atanan HDP'li belediyeler vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir merkez, yerel dengesi kurulmalıdır. Hükümet, merkezi yönetimin kapasitesiyle yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesini birleştirerek hizmetin milletimize daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamalıdır.

"Seçimle gelen seçimle gitmeli"

Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır. Demokrasiden söz ediyorsak, seçimle gelen belediye başkanlarının ancakla seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.