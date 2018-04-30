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Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP'de cumhurbaşkanı olabilecek 'adam' yok!

24 Haziran seçimleri öncesi adayını henüz belirleyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olmayan birini aday yapabileceğini ifade etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:53
Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP'de cumhurbaşkanı olabilecek 'adam' yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimeti yaşamamak için ince planlar yapmaya başladı.

Bu kapsamda Meral Akşener ile kirli bir pazarlığa girerek 15 milletvekilini kurban eden CHP Lideri, istediğini alamadı ve bu pazarlığın kaybedeni oldu.

55 GÜN KALDI, ADAY BELLİ DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 55 gün kalmasına rağmen hala adayını belirleyemeyen CHP Lideri, kafasındaki aday profilini anlattı.

"İLLA CHP ÜYESİ OLMA GİBİ..."

Bilge bir iradeye ihtiyaçlarının olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, adayının CHP üyesi olmayabileceğini açıklayarak parti tabanını endişelendirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Normalde işleyen sistemde yasama ve yürütmenin ayrı zamanlarda seçilmesi lazım. Seçilecek kişi, Türkiye'yi yönetecek. Ekonomide, eğitimde, dış politikada, demokraside, toplumsal barışta geldiğimiz nokta belli. Türkiye'nin 5 temel sorununu çözecek güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyacımız var. Toplumu ayrıştırmadan, kutuplaşmadan, herkesin cumhurbaşkanı olma özelliği olan. Adayımızın illa CHP üyesi olma gibi bir belirlemeye ihtiyacımız yok."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:53
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