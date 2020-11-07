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Aktüel Kılıçdaroğlu, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı:
Aktüel

Kılıçdaroğlu, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı:

"Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:30:39 -
Kılıçdaroğlu, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

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