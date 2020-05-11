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Spor

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan takımı TFF’nin kararını bekliyor

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek kararı beklemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:34:06 -
Kılıçaslan Yıldızspor Bayan takımı TFF’nin kararını bekliyor

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek kararı beklemeye başladı.


Kadınlar 3. Lig 8. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından çalışmalarını bireysel olarak evde kalarak sürüyor. Kadınlar Liginin oynanıp, oynanmayacağı konusunda henüz net bir açıklama gelmezken bütün takımlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bekliyor. TFF’den gelecek kararı beklediklerini belirten Kılıçaslan Yıldızspor Teknik Sorumlusu İsmail Yıldız, “Türkiye Futbol Federasyonundan Kadın Futbol Liglerinin oynatılıp oynatılmayacağı henüz bir netlik kazanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol departmanı önümüzdeki hafta bilgilendirme yapacağını söyledi. Ayrıca Kadın Futbolu Kulüpler Birliği yaptığı telekonferansla değerlendirme toplantısında 15 kulüp başkanının görüşlerini almış ve yayınlanmıştır. Toplantıda maçların hangi sağlık şartlarında oynatılıp oynatılmaması gerektiği karara bağlanıp karar sonuçları yazılı metinle TFF’ye iletildi. Tüm takımlar Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek açıklamayı beklemektedirler” diye konuştu.

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