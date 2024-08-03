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Medya Kılıçarslan'dan yerli siyonistlere: 'O…u çocukları var ya...'
Medya

Kılıçarslan'dan yerli siyonistlere: 'O…u çocukları var ya...'

Yeniakit Publisher
2024-08-03 14:49:00 -
Kılıçarslan'dan yerli siyonistlere: 'O…u çocukları var ya...'

İsmail Kılıçarslan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin kaleme aldığı "Çağrını duyduk, kabul ediyoruz" başlıklı yazısında, medyadaki namussuzların zihniyetini ifşa etti.

İsmail Kılıçarslan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin kaleme aldığı "Çağrını duyduk, kabul ediyoruz" başlıklı yazısında, medyadaki namussuzların zihniyetini ifşa etti.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehid edilmesine ilişkin medyada değerlendirme yapan bazı namussuzlardan bahisle, "Heniyye suikastından memnuniyetle bahseden o…u çocukları var ya. O büyük hesaplaşmada 'bunlar sadece menfaatleri gereği yahut dümdüz zekâ gerilikleri sebebiyle İsrail destekçisiydi yahu' demeyecek kimse" sözleriyle lafı gediğine oturttu.

İsmail Kılıçarslan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehid eidlmesine ilişkin kaleme aldığı "Çağrını duyduk, kabul ediyoruz" başlıklı yazısında, şunları yazdı:

"Türk medyasında 'İsrail’in gücüne atıf yaparak' Heniyye suikastından memnuniyetle bahseden o…u çocukları var ya. O büyük hesaplaşmada 'bunlar sadece menfaatleri gereği yahut dümdüz zekâ gerilikleri sebebiyle İsrail destekçisiydi yahu' demeyecek kimse. 'Bize niçin bunu yapıyorsunuz, biz akletmeyen bir zavallılar topluluğu idik' demeleri fayda etmeyecek onlara."
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