Kılıçarslan Melikşah'ın akrabası mı? Kılıçarslan ve Melikşah kardeş mi?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Her bir bölümü büyük bir merakla ezlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi son bölümünde Bizans’ın Anadolu üzerindeki kirli oyunları sahnelendi. Büyük Selçuklu Sultanı Melihşah’ın elinde tuttuğu, Kılıçarslan’ı yeniden Anadolu’ya gönderme kararı sonrası Bizans’ın oyunları tek tek bozulurken, izleyiciler de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ile Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıçarslan’ın kim olduğunu, Melikşah ile Kılıçarslan’ın araba olup olmadığı merak konusu oldu.

Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nden doğan bir Türk devletidir. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yerleşen Türkler, yeni yurt arayışlarına girince, Alparslan tarafından yeni yurtların bulunması için Süleyman Şah’ı Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderdi. Böylelikle İznik ve çevresinde Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah (Kılıçarslan’ın babası) tarafından 1071 yılında Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuş olundu.

Melikşah ile Kılıçarslan akraba mı?

Büyük Selçuklu Sultan Melikşah ile Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıçarslan, Selçuk Bey’in iki oğlu olan Mikail ve Aslan Yabgu’nun torunlarıdır. Selçuk Bey’in oğlu olan Mikail, onunda oğlu olan Çağrı Bey’dir. Çağrı Bey’in oğlu ise Alparslan’dır. Melikşah ise Alparslan’ın oğludur.

Selçuk Bey’in diğer oğlu olan Aslan Yabgu’nun oğlu ise Kutamış, Kutalmış’ın oğlu ise Süleyman Şah’dır. Süleyman Şah’ın oğlu ise Kılıçarslan’dır. (1. Kılıçarslan).

İşte Melikşah ve Kılıçarslan'ın soy ağacı