Kılıçarslan kimdir, ne zaman öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan'ı kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi akşamı izleyicilerin evlerine misafir olmaya devam ederken, dizi aynen Diriliş Ertuğrul gibi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah, hem Bizans hem Batınilere karşı mücadelesini sürdürürken, bir yandan da Anadolu’da Türk beyleri arasındaki iş çekişmelerin de önüne geçmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 22. bölüm ile 22 Şubat Pazartesi akşamı izleyicinin karşısında olacak. Uyanış Büyük Selçuklu’nun 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu’nun 22. bölümde Sultan Melikşah, Nizamülmülk’e “Atabey, Kılıçarslanı artık anadoluya gönderme vakti gelmiştir” diyor. Markus ise “Kılıçarslanı öldüreceğiz.Anadolu param parça olacak” dediği görülürken izleyici de Kılıçarslan’ın kim olduğunu merak etmeye başladı.

Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 22. bölüm fragmanında izleyiciyi heyecanlandıran bir sahne de dikkatlerden kaçmıyor. Sultan Melikşah “Gayrı vakti geldi Kılıçarslan” diyor ancak Kılıçarslan’ın yüzü gözükmüyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Kılıçarslan'ın görüleceği belirtiliyor.

Kılıçarslan kimdir?

I. Kılıç Arslan ya da Kılıçarslan, (1079 - 13 Temmuz 1107), Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır. I. Haçlı Seferi’nde mağlup olup başkent İznik’i Bizans’a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi’nde üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş; İstanbul’dan Suriye’ye giden yolun hem Bizans, hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağlamıştır.

I. Kılıç Arslan, Haçlılarla yaptığı mücadelelerin yanı sıra Anadolu’da yaptığı seferlerle devletinin rakibi Danişmendli Beyliği’nin nüfuzunu kırmak için çalıştı; son döneminde Malatya'yı merkez yaparak devleti Doğu Anadolu'nun en güçlü devleti hâline getirdi. Dedesi Kutalmış’tan beri süregelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabasını sürdürerek Musul'u ele geçirdi. Burada Büyük Selçuklu hükümdarı adına okunan hutbeyi kendi adına çevirterek Büyük Selçuklu tahtına adaylığını gösterdi. Genç yaşta ölümü ile Haçlılar’a karşı yürütülen mücadele ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasî birliği zaafa uğramış, Anadolu Selçukluları fetret devri içine girmiştir.

I. Kılıç Arslan’ın kabri nerede?

12 Ocak 2021 tarihinde, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kayıp mezarın Diyarbakır'ın ilçesi Silvan'da, şehir merkezindeki Orta Çeşme Parkı'ndaki türbede Kılıçarslan ve kızı Saide Hanım'a ait iki mezarın 2 tarihçi, 1 sanat tarihçisi, 1 arkeolog ve 1 yazma eser uzmanından oluşan komisyon ile bulunduğunu açıkladı.