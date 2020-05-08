Kileci’den Anneler Günü kutlaması

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Varlığıyla hayatımıza anlam katan annelerimizin günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Annelerin gülüşü ile evlatlarının gününü aydınlatan ve hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen birer güç timsali olduğunu belirten Dr. Kileci, mesajında "Anne ile evlatları arasında büyük ve sağlam bir bağ vardır. Bu bağ ömür boyu devam eder. Anneler için evlatları hayattaki en kutsal emanettir. Sevgi, ilgi ve destekleriyle hayatımızı şekillendirmemizde en büyük rehber olan annelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.