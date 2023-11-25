Kılavuzu karga olanın burnu… Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e: Korkaksın

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan ve parçalanan muhalefette yerel seçim için formül arayışı sürüyor.

Seçimlerdeki hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim çağrıları nihayete ermiş ve yeni genel başkan Özgür Özel olmuştu.

Yerel seçimler için ise CHP'nin birlikte ilerleyeceği partiler merak konusuydu.

"Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağız"

Özgür Özel yaptığı açıklamalarla HEDEP ve İYİ Parti'ye göz kırparak, seçimler öncesi yol haritasını belli etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yeniden görüşeceğini belirten Özel, "Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Muhalefete yaptığı eleştirilerle zaman zaman gündeme gelen Fatih Portakal Özel'in bu sözlerine Sözcü TV'de tepki gösterdi.

Fatih Portakal: Korkak davranıyorsunuz

Portakal, Özel için 'korkak' kelimesini kullanarak şunları söyledi:

"İYİ Parti şaibeli bir parti şu anda, üzerinde çok şaibeler var. İttifak yapmışsınız zaten, yola çıkmışsınız. Bundan geçmişte bir hayır görmemişsiniz. Ve kadın diyor ki ben 81 ilde gireceğim. Özgür Bey biraz da kendinize güvenin, biraz da tabanınıza güvenin, biraz da örgütünüze güvenin nasıl olur? Korkak davranıyorsunuz. Bu cümleyi kurarak korkak olduğunuzu gösteriyorsunuz. İnsanların size bakışı değişecek. Siz kendi gücünüzle var olun. İlla İYİ Parti, zaten şaibeli bir partiden bahsediyoruz."