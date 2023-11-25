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Gündem Kılavuzu karga olanın burnu… Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e: Korkaksın
Gündem

Kılavuzu karga olanın burnu… Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e: Korkaksın

Yeniakit Publisher
2023-11-25 11:23:00 -

Yerel seçimlerde İYİ Parti ile yol yürüyeceğini belirten ve "Meral Ablam ile zorlukları aşacağıma inanıyorum." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gazeteci Fatih Portakal, "Bu cümleyi kurarak korkak olduğunuzu gösteriyorsunuz." dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan ve parçalanan muhalefette yerel seçim için formül arayışı sürüyor.

Seçimlerdeki hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim çağrıları nihayete ermiş ve yeni genel başkan Özgür Özel olmuştu.

Yerel seçimler için ise CHP'nin birlikte ilerleyeceği partiler merak konusuydu.

"Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağız"

Özgür Özel yaptığı açıklamalarla HEDEP ve İYİ Parti'ye göz kırparak, seçimler öncesi yol haritasını belli etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yeniden görüşeceğini belirten Özel, "Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Muhalefete yaptığı eleştirilerle zaman zaman gündeme gelen Fatih Portakal Özel'in bu sözlerine Sözcü TV'de tepki gösterdi.

Fatih Portakal: Korkak davranıyorsunuz

Portakal, Özel için 'korkak' kelimesini kullanarak şunları söyledi:

"İYİ Parti şaibeli bir parti şu anda, üzerinde çok şaibeler var. İttifak yapmışsınız zaten, yola çıkmışsınız. Bundan geçmişte bir hayır görmemişsiniz. Ve kadın diyor ki ben 81 ilde gireceğim. Özgür Bey biraz da kendinize güvenin, biraz da tabanınıza güvenin, biraz da örgütünüze güvenin nasıl olur? Korkak davranıyorsunuz. Bu cümleyi kurarak korkak olduğunuzu gösteriyorsunuz. İnsanların size bakışı değişecek. Siz kendi gücünüzle var olun. İlla İYİ Parti, zaten şaibeli bir partiden bahsediyoruz."

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Yorumlar

Mülayim T

Hahahahaaa sadece ip mi şaibeli, ulan o zilletin büyüğü olan parti taciz tecavüz merkeziydi, terörün her türlüsü ile kolkola, imf batı usakligi, cia mossadin kuklası pırtı mı şaibeli değil, zavallılar birbirini yemeye başladı

yakıcı

pazar eziği diyorki sibop havamı kaçırıyor git bir lastikciye bir sibop kapağı al tak teker yere düşmesin diyor
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