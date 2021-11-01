Uzmanlar, kıl tekniği işleminde kullanılan pigmentlere dikkat edilmesi gerekiyor uyarısında bulundular.

Doğallık için uygulanacak boya seçiminin önemli olduğunu dile getiren güzellik uzmanı Murat Dalmış, “Öncelikle, iyi eğitim almış ve işini profesyonel bir şekilde yapan bir uzmana danışmak gerekir. Kullanılan boyalar ve teknik hakkında bilgi almak önemlidir. Çünkü kullanılan boya ve uygulanan teknik çok önemlidir. Çizim yaptırarak yüzünüzdeki ifadeyi görmeniz daha sağlıklı olacaktır. Uygulamada kullanılan malzemelerin tek kullanımlık size özel olduğuna dikkat edilmeli ve uygulama sırasında steril bir ortamın olması sonrasında oluşabilecek komplikasyonları da ortadan kaldıracaktır” dedi.

Güzellik uzmanı Dalmış, kıl tekniğinin kişilerin tenine renk veren pigmentlerin cilt üstüne yerleştirilmesi işlemi olduğunu belirterek, "Mantıksal açıdan dövme uygulanmasına benzer. Kalıcı olması dövmeden ayrılan yönüdür. Tıbbi bir problem sebebiyle kaşları azalan veya olmayanlar, kaşları seyrek ve yarım olanlar, kaşlarını vurgulamak isteyen kişiler, kaşları asimetrik olanlar, makyaja alerjisi olanlar ve makyaj yapmaya vakti olmayan kişilere kıl tekniği uygulanabilir. Uygulama yapılacak olan makinenin tek kullanımlık olması gerekir. Uygulama esnasında hijyen çok önemlidir” diye konuştu.