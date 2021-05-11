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Gündem KİK’ten İsrail’e tepki!
Gündem

KİK’ten İsrail’e tepki!

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:49:00 -
KİK’ten İsrail’e tepki!

yeniakit.com.tr

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bizler Türkiye’nin işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz. İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, Gazze ile Mescid-i Aksa’ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği haksız ve hukuksuz saldırılar, Gazze’de aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği saldırılar ile yerleşim yerlerinin Filistinlilerden zorla alınması insanlık dışıdır ve insanlığa karşı suçtur.Sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan saldırgan eylemleri şiddetle kınıyoruz; bu saldırılar derhal son bulmalıdır. İsrailli Irkçı grupların Harem’-i Şerife girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. BM Genel Kurul kararları çerçevesinde, Filistinli siviller uluslararası koruma altına alınmalıdır. Filistinli sivil halkın ibadet özgürlüğü temin edilmelidir. Harem-i Şerif'in statüsü korunmalıdır. Filistin’de işgalin ve şiddetin sorumlusunun İsrail olduğunu tüm dünya görmelidir. İsrail bu eylemlerinden dolayı uluslararası alanda sorumlu tutulmalıdır.Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa herkes dur demelidir. Buna itiraz etmemek ve sessiz kalmak bu vebale ortak olmaktır.”

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