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Ekonomi Kiğılı’da akıllı alışveriş dönemi
Ekonomi

Kiğılı’da akıllı alışveriş dönemi

Kiğılı müşterileri, markanın yeni uygulamasıyla kişiye özel görüntülü alışveriş yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:21:00 -
Kiğılı’da akıllı alışveriş dönemi

Müşteriler seçecekleri Kiğılı mağazasında, yine seçecekleri takım arkadaşı ile kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi için destek.kigili.com.tr adresinden randevu tarihi oluşturarak, deneyimli satış danışmanı eşliğinde alışveriş yapabilecek. Kiğılı’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Müşteri odaklı hizmet anlayışının mimarı Kiğılı, gerçekleşen online randevunuzda size özel bir seçki hazırlıyor, ürün detaylarını paylaşıyor ve sizin için en avantajlı kampanyayı seçiyor. Telefonunuza gönderilen sms kodu ile seçtiğiniz ürünleri kontrol edip alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Şık tasarımları, son teknolojiyle donatılmış kumaş kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla erkek moda dünyasına damgasını vuran Kiğılı, satın aldığınız ürünleri evinize kadar teslim ediyor. Böylece müşterisine özel, ayrıcalıklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki öncü yerini korumaya devam ediyor.”

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