Kiğılı, teknoloji ekosistemine 50 milyon TL yatırım planlıyor

Perakende sürecini yönetmek adına 50 milyon TL’lik teknoloji, startup ve ekosistem yatırımı planlayan Kiğılı, bu uygulamalarını Türkiye perakende dünyasının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suerdem, günümüz dünyasında markaların kendini geliştirmeden ve teknolojiye yatırım yapmadan sadece modanın güncel trendleriyle ayakta kalabilmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de bunun önemli bir kanıtı olduğunu aktaran Suerdem, “Kiğılı olarak uzun yıllar üzerinde çalıştığımız dört aktif teknoloji yatırımımız bulunuyor. 2022 yılı başı itibarıyla teknoloji ekosistemimize 50 milyon TL’lik bir bütçe hedefledik. Ancak yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Stratejik planlama ve doğru yer-doğru zaman mottosuyla moda endüstrisinde hem yatırımcı hem de oyun kurucu pozisyonlarımızı almaya devam edeceğiz” diye konuştu.