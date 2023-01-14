Kiğılı ilk metaverse mağazasını açtı

ADEM ŞAHİN

Marka, avatarlarla alışveriş dönemi başlattı. Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT giyim ürünlerini mayıs ayında holografik defileyle tanıtan; 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonu dünya ve meta evrenin buluştuğu bir programla beğeniye sunan Kiğılı’dan yeni bir adım geldi. Marka, Web3 teknolojilerine yönelik yatırımları kapsamında ilk metaverse mağazasının açılışını yaptı.

Farklı bir ayrıcalık

Bu mağaza sayesinde müşteriler, AR’la artırılmış alışveriş deneyimi yaşayarak istedikleri ürünlere ulaşabilecekler. Yakın zamanda fiziksel mağazadaymış gibi ürünleri üzerlerinde deneyebilecekler. Kiğılı metaverse mağazası avatarların bir araya gelerek etkileşimde bulunabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortam oluşturacak.

3 aya yakın hazırlık süreci sonrasında açılan mağaza, tasarımından koleksiyonlarına kadar dijital kullanıcılara farklı bir ayrıcalık yaşatmayı amaçlıyor. Mağazayı ziyaret etmek isteyen kullanıcıların GoArt uygulamasını indirerek kendi avatarlarını oluşturmaları gerekiyor.

Sürdürülebilirliğe katkı

Metaverse mağazasında asistan tarafından karşılanan müşterilere hem mağaza yapısı hem de koleksiyon ürünleri hakkında bilgi veriliyor. İki kattan oluşan mağazanın giriş katında, 2022/23 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, Kiğılı’nın sahiplendiği bir küresel miras olan Edirne Kırmızısı ürünleri ve gerçek dünyanın en özel anlarına eşlik eden smokinler yer alıyor.

Sürdürülebilirlik sembolü olarak tasarlanan hareketli bir merdivenle çıkılan üst katta ise ekolojik ve teknolojik ürünlerin yer aldığı Tomorrow Koleksiyonu sergileniyor. Koleksiyon Kiğılı’nın doğaya ve insana saygısının en önemli göstergesi olan parçalardan oluşuyor.

NFT serileri için alım hakkı

Koleksiyonda yer alan Ecoline ürün grubunda bitkilerin kök ve yapraklarından elde edilen yüzde 100 doğal boyalı rahat giyim ürünleri ile üretiminde 20 kat daha az su kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömlek yer alıyor. Tecnoline grubunda ise ter tutmayan, leke bırakmayan ve antibakteriyel gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen garnili gömlek bulunuyor.

Metaverse mağazasını ziyaret eden Kiğılı müşterileri, aynı zamanda birçok noktaya yerleştirilmiş token, marka NFT’leri ve indirim kuponları ile puanları toplama fırsatı buluyor. Kiğılı’nın metaverse mağazasıyla ilgili geliştirmeler devam ederken yakın zamanda kullanıcılara, puanlarla aktivitelere giriş ve NFT serileri için alım hakkı gibi haklar da tanınacak.

Mağaza portallarından geçerek avatarlarına enerji veren ögeler toplayabilecek olan kullanıcılar, başka portallardan geçerken bunları kullanma olanağını elde edecekler.

Yatırımlar devam edecek

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, çevrim içi ve çevrim dışı yaşam arasındaki sınırlar hızla azalmaya devam ederken müşterilerin kendileriyle başka kanallar üzerinden de etkileşime geçme arayışında olduklarını gözlemlediklerini belirtti.

Suerdem, “Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için Web3 teknolojilerine yatırımlarımızı arttırıyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilklerden sonra, bu sene de ilk metaverse mağazamızı açarak erkek giyim moda perakendesindeki öncü rolümüzü dijital moda dünyasına da taşıdık. Perakendenin geleceğini bugünden şekillendirmek üzere bu teknolojilere yatırımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.