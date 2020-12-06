  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kiev'de Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı
Dünya

Kiev'de Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:51:00 -
Kiev'de Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı

Marinskiy Sarayı'nın önünde gerçekleşen törene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy katıldı.

Törende konuşan Zelenskiy, güçlü ordunun Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının teminatı olduğunu söyledi

Ukrayna'nın "NATO Genişletilmiş Fırsatlar Partneri" statüsü almış olmasının ordunun reformunun doğru yönde gittiğinin bir kanıtı olduğunu ifade eden Zelenskiy, savunmaya ayrılan bütçenin asla azalmayacağını vurguladı.

Zelenskiy, ordunun yeni ve modern silahlar alacağını aktararak "Ülkemizin ordusu ve güvenliği konusunda asla tasarruf yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü 6 Kasım 1991'den beri ülkede her sene kutlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı
Gündem

Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri olay oldu: Biraz kapasana kamerayı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Youtube kanalı için verdiği röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyayı salladı. Perinçek'in A..
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...
Gündem

Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...

Edirne'de 24 yaşındaki Gülsüm Şişli, yolda giderken Raşit Özdemir isimli bir saldırgan tarafından başörtüsü üzerinden saldırıya uğradı. Şişl..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay