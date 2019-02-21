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Kıdem tazminatı vergi iadesi ne zaman ödenecek 2019?

Kıdem tazminatı vergi iadesi ne zaman ödenecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Kıdem tazminatı vergi iadesi almak isteyen vatandaşlar sürecin nasıl işlediğini öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili resmi yazı geçtiğimiz Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Yapılan değişiklikle beraber İkale imzalayarak işten ayrılmış ve kıdem tazminatından gelir vergisi kesilen kişiler artık davayla uğraşmayacak, vergi dairelerine başvurarak vergi iadelerini alabilecek. Sadece hatalı uygulama yapılan kişiler için vergi iadesi söz konusu olacak. Peki başvuru için nereye müracaat edilmesi gerekiyor? İşte detaylar...

21 Şubat 2019 Perşembe 17:15
Kıdem tazminatı vergi iadesi ne zaman ödenecek 2019?

Kıdem tazminatı vergi iadesi ne zaman ödenecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Kıdem tazminatı vergi iadesi almak isteyen vatandaşlar sürecin nasıl işlediğini öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili resmi yazı geçtiğimiz Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Yapılan değişiklikle beraber İkale imzalayarak işten ayrılmış ve kıdem tazminatından gelir vergisi kesilen kişiler artık davayla uğraşmayacak, vergi dairelerine başvurarak vergi iadelerini alabilecek. Sadece hatalı uygulama yapılan kişiler için vergi iadesi söz konusu olacak. Peki başvuru için nereye müracaat edilmesi gerekiyor? İşte detaylar...

Resmi gazetede yayımlandı

Gelir Vergisi Kanunu'na ilişkin bazı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişiler de Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak.

“GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Kıdem tazminatı vergi iadesi nasıl alınacak?

TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, işçilere ikale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, iş sonu tazminatı, iş kaybı tazminatı, iş güvencesi tazminatı adı altında ödenen tutarların gelir vergisine tabi olup olmadığının 7103 sayılı Kanun’la kesinleştirildiğini hatırlattı.

Kılıç, “Buna göre, İş Kanunu’na tabi çalışan işçiye tazminatın ödeneceği dönemdeki tavan tutarına kadar ödenecek bedellerin gelir vergisinden istisna tutulacağı, bu tutarın üzerindeki miktarların ise gelir vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alındı. Dolayısıyla 2019 için örnek vermek gerekirse işçinin 10 yıllık çalışması varsa ve ikale sözleşmesi imzalanarak iş sözleşmesi sonlandırılmışsa işçiye ikale sözleşmesi kapsamında ödenecek bedelin 60 bin 176 TL’ye kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı aşan kısım için gelir vergisi kesilecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:15
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