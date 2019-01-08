Kıdem tazminatı tabanı 2 bin 558 TL’ye çıktı

Yeni yılda uygulanacak kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenebilecek kıdem tazminatı tavanı 6 bin liraya ulaştı. Asgari ücretin yüzde 26 oranında artmasıyla en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı. 2018’in temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulandı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 6 bin 17 liraya çıktı. Kıdem tazminatındaki yeni tavan, 2019’un ocak-haziran döneminde geçerli olacak. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 54 bin 340 liradan 61 bin 700 liraya çıkacak.

Kıdem tazminatı tabanı da arttı

Ocaktan itibaren emekliye ayrılan veya işten çıkartılan işçilere en az 2 bin 558 lira kıdem tazminatı ödenecek. On yıl hizmeti bulunan asgari ücretli için ödenecek kıdem tazminatı 25 bin 580 liraya yükselecek.