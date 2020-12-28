Kıdem tazminatı ne kadar? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantının ardından maaşlara yapılan zam oranını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylelikle asgari ücrete 500 lira zam yapıldı. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Hal böyle olunca kıdem tazminatı tavan ücreti de arttı. Peki, kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı ne kadar oldu? | Kıdem tazminatı tavan ne kadar 2021

Asgari ücret zammı kıdem tazminatını etkiledi. Yapılan yüzde 21,56’lık zamla kıdem tazminatı tavan ücreti 7.117.17 TL’den 8651.62 liraya yükseldi.