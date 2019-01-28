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Kick boksun "yalnız şampiyonu"

- Herhangi bir kulübe bağlı olmadan mücadele ettiği kick boksta, millilik bursuyla giderlerini karşılamaya çalışan 19 yaşındaki Kumsal Kayra Kutlu, 4 kez Türkiye, birer defa da Balkan ve Avrupa Kupası şampiyonu olmayı başardı- Milli sporcu Kumsal Kayra Kutlu:"Dayılarımla beraber 9 yaşında tekvandoya başladım. Tekvandoda istediğim başarıyı elde edemeyince kick boksa yöneldim. Bu branşta ilk Türkiye şampiyonluğumu 2014 yılında elde ettim. O seneden sonra sürekli Türkiye şampiyonu olmaya başladım"- "Üst kategorilerde ağabeyler, ablalar Türk bayrağını göndere çektirince çok hoşuma gidiyor. Ben de dünya şampiyonalarında başarılı olup bu gururu yaşamak istiyorum"

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:42
Kick boksun "yalnız şampiyonu"


KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Herhangi bir kulübe bağlı olmadan mücadele ettiği kick boksta şampiyonluklar kazanan milli sporcu Kumsal Kayra Kutlu (19), dünya şampiyonu olup Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Kayseri'de kick boksa 6 yıl önce başlayan ve 4 kez Türkiye şampiyonu olup uluslararası turnuvalarda ay-yıldızlı formayla madalyalar kazanan Kumsal Kayra Kutlu, bu spor için giderlerini millilik bursuyla karşılamaya çalışıyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan genç sporcu, kendisine destek olunması durumunda en büyük hayali dünya şampiyonluğuna ulaşacağına inanıyor.

Kumsal Kayra Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan dayılarının teşvikiyle spora başladığını belirterek, "Dayılarımla beraber 9 yaşında tekvandoya başladım. Tekvandoda istediğim başarıyı elde edemeyince kick boksa yöneldim. Bu branşta ilk Türkiye şampiyonluğumu 2014 yılında elde ettim. 2014'te şampiyon olunca kick boksu bırakmak istemedim. O seneden sonra sürekli Türkiye şampiyonu olmaya başladım." diye konuştu.

Okuldan artakalan zamanlarında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bireysel antrenman sahasında çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kumsal Kayra, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 4 Türkiye, bir de Avrupa Kupası şampiyonluğum var. 2016'da Balkan şampiyonu oldum. Beden eğitimi bölümünde okuyorum ama bunu okulda yapmak gibi bir fırsatım olmuyor. Öğleden önce ve sonra derslerim olduğu için akşamları idmanlara gidiyorum. Kendi doğrularımla bir çalışma gerçekleştiriyorum. Nisan ayında Avrupa Şampiyonası var. Bundan dolayı idmanlarımı biraz yoğunlaştırdım.

İlk kez ülkemde yabancı sporcularla maçlara çıkacağım. Dört yıldır milli takım sporcusuyum. Geçen sene Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldım ama derece yapmak nasip olmadı. Bu sene Dünya Şampiyonası var. O organizasyona katılmak için önümde 3 turnuva var. Söz konusu turnuvalarda en çok puanı toplayan, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyor. Ben ilk şampiyonadan yeni geldim ve orada Türkiye şampiyonu oldum. Eğer diğer ikisinde de şampiyon olursam Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum."

Milli kick boksçu, bir kulübe bağlı olmadan yalnız başına devam etmesinin maddi olarak kendisini çok zorladığını dile getirerek, "Bu spora başladım, çok mutluyum ama çok zorluk da yaşıyorum. Artık hangi müsabakaya gitsek belirlenen otelde kalmak zorundayız. Başka bir yerde kalamıyoruz. Otelde kaldığımız müddetçe ücret ödemek zorunda kalıyorum. Yılda 3-4 organizasyona gidiyorum ve ortalama masrafım bin lirayı geçiyor." ifadelerini kullandı.


- "Turnuvaların masrafının yarısına bile yetmiyor"


Çok küçük sponsorluklarla çok büyük başarılara imza atabileceğini belirten Kumsal Kayra Kutlu, şöyle konuştu:

"Millilik bursu alıyorum ama olimpik, olimpik olmayan branş olarak ayrıldığı için ben az miktarda millilik bursu alıyorum. O da gittiğim turnuvaların masrafının yarısına bile yetmiyor. Kayseri'de bana sponsor olacak firma çok aradım ama bulamadım. Bu yüzden nisandaki turnuvaya gitmeyi çok istiyorum ama gitme ihtimalim yüzde 50. Birçok turnuvaya kendi bütçemle gidiyorum. Harcırah çıkmıyor çünkü organizasyonlar, özel turnuva diye geçiyor. Kayseri seçmelerine katılıyorum ama Kick Boks Federasyonunun verdiği harcırah, yol parasına dahi yetmiyor. Bizim branşlarda üst kategorilerde ağabeyler, ablalar Türk bayrağını göndere çektirince çok hoşuma gidiyor. Ben de dünya şampiyonalarında başarılı olup, bu gururu yaşamak istiyorum. Bana destek olunduğunda bu başarıyı elde edeceğime söz veriyorum."

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:42
  1. kayseri
  2. Kick Boks
  3. Kumsal Kayra Kutlu
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