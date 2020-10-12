  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa tarihleri belli oldu
Spor

Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa tarihleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:32:57 -
Kick boksta siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa tarihleri belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Bursa ayağının 18 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci dan sınavları 18 Ekim Pazar günü Bursa GSİM Osmangazi Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz ile HES kodu olmadan girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
PKK bir ay sonra itiraf etti: Evet, öldürüldü
Dünya

PKK bir ay sonra itiraf etti: Evet, öldürüldü

Terör örgütü PKK, sözde Askeri Komuta Konseyi Üyesi ve Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahdettin Karay'..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay