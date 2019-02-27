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Kick Boksçu Enes Tetik, King Of Kings World Series’e sıkı hazırlanıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gerçekleşecek King Of Kings World Series Turnuvası’na sıkı hazırlanan Enes Tetik, “İnşallah bu maçı kazanırız ve Türk bayrağını layığı ile dalgalandırmak nasip olur” dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
Kick Boksçu Enes Tetik, King Of Kings World Series’e sıkı hazırlanıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gerçekleşecek King Of Kings World Series Turnuvası’na sıkı hazırlanan Enes Tetik, “İnşallah bu maçı kazanırız ve Türk bayrağını layığı ile dalgalandırmak nasip olur” dedi.


King Of Kings World Series Turnuvası 2 Mart Cumartesi günü Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan spor salonunda gerçekleşecek. Bilecikli Kick Boks Eğitmeni aynı zamanda Kick Boksçu olan 25 yaşındaki Enes Tetik Türkiye’yi temsil ederek yarışmada yerini alacak. Tetik gerçekleşecek olan maça sıkı hazırlanıyor.



Enes Tetik: “İnşallah Türk bayrağını layığı ile dalgalandırmak nasip olur”


Enes Tetik yaptığı açıklamada, “King Of Kings (KOK), 44 farklı ülkede yayınlanıyor ve bu organizasyona çok iyi dövüşçüler katılıyor. Biz de bu yarışmada ülkemizi temsil edeceğiz. Rakibimiz İranlı ve Türkiye’de oynadığı maçlarda hiç bir zaman yenilmedi. Bu maçı alırsak KOK’ta ilerleyeceğiz. Öncelikle uluslararası bir maç olduğu için heyecanlıyım ve ülkem adına orada olacağım. İnşallah güzel bir maç sergileriz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarıma Cemil hocam ile devam ediyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Güç idmanlarımıza ara verdik. Sadece kondisyon el olarak hız antrenmanı yapıyoruz. Yavaş yavaş dinlenme moduna geçeceğiz. İnşallah bu maçı kazanırız ve Türk bayrağını layığı ile dalgalandırmak nasip olur. Bu süreçte tüm ülkemden ve tüm sporseverlerden desteklerini bekliyorum. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Herkese şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu.



Cemil Korkut: “Tüm kick boksculara başarılar diliyorum”


Maçlara çok sıkı hazırlandıklarını belirten Kick Boksçu Enes Tetik’in hocası Cemil Korkut ise, "Hollanda’dan Türkiye’ye geldim ve 22 senedir bu sporla uğraşıyorum. Türkiye’de ise gittikçe popülerleşen bir spor. Önümüzdeki cumartesi günü KOK organizasyonu Hendek Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek ve herkesin desteğini bekliyoruz. Enes ile 1-2 aydır idmanlardayız. Türkiye’de ilk maçı ve inşallah bir bomba patlatacağız. Organizasyonda 12 tane maç olacak. 2 tane boks maçı, 3-4 tane muay thai, 3-4 tane K1 usulü kick boks ve çok heyecanlı bir gece olacak inşallah o geceye bizimde bir katkımız olur. Türkiye’deki tüm kick boksculara başarılar diliyorum ve inşallah kick boks Türkiye’de güzel yerlere gelir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
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