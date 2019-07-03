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Kick Boks Türkiye şampiyonasına kadın hakemler damgasını vurdu

Kick Boks’a sporcu olarak Erzurum’un Pasinler ilçesinde başlayan ilk kadın hakemlerden olan Sibel Pirioğlu, 2007’den beri hem Kick Boks yapıyor hem de müsabakalarda hakemlik yaparak farkındalık oluşturuyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13
Kick Boks Türkiye şampiyonasına kadın hakemler damgasını vurdu

Kick Boks’a sporcu olarak Erzurum’un Pasinler ilçesinde başlayan ilk kadın hakemlerden olan Sibel Pirioğlu, 2007’den beri hem Kick Boks yapıyor hem de müsabakalarda hakemlik yaparak farkındalık oluşturuyor.


Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına kadın hakemler damgasını vurdu. Görev yapan 94 hakemin 36 ‘sının kadın olduğu müsabakada, ilk kadın hakemlerden Sibel Pirioğlu, hakem olma sürecini ve spora olan ilgisini anlattı. Pirimoğlu, "Kick Boks bayanlar için ideal bir spor. Hem kendilerini savunma açısından hem de gelişimleri açısından son derece önemli" dedi.


Hakem olmadan önce spora büyük ilgi duyarak, profesyonel bir sporcu olarak başlayan Sibel Pirioğlu, Kick Boks sporunu kadınlar açısından özellikle savunma ve koruma açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Kendi vücudunu geliştirmeye de yönelik bir spor olduğunu dile getiren hakem Pirioğlu, "Erzurum’da kadın sporcu ve kadın hakem konusunda hala istenilen noktaya ulaşmadık, kadın hakemlerin öncülerindeniz bu sayede hem spor bilinci hem de kadın hakemlerin önü ilimizde yapılan Şampiyonalar sayesinde daha da artar" dedi.


Kick Boks ile ilk tanışma hikayesinin Erzurum’da yapılan bir müsabaka ile başladığını söyleyen Sibel Pirioğlu, "Çok hoşuma giden bir müsabakaydı, beni spora teşvik eden bir maçtı, aslında bir nevi de içinde bulunduğum ortam çok ilgimi çekmişti. Ben de sporcu olarak başladım. Daha sonra kendimi hakem olarak ilerlettim. 10 yıldır hakemim" ifadelerini kullandı.


Unutamadığı anlarından birine de değinen Pirioğlu, ilk yönettiğim maçlardan biriydi, Ağır siklet maçıydı. Hem yaşım küçüktü, hem de vücut olarak biraz daha zayıf ve ufaktım. Maçı yönetirken elime bir darbe almıştım. O anı hayatta unutmuyorum. Her sene Aralık ayında eğitim seminerleri alıyoruz. Zaten Kick Boksu sadece hakemlik yaparak bırakmıyorum faal olarak da yapıyorum" sözlerini kaydetti.


Yılın son turnuvası olan ve 7 gün sürecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası sonucunda, Milli Takıma gidecek oyuncuların belirleneceği müsabakada hakemlik görevini icra eden Sibel Pirioğlu, "Erzurum adına çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Müsabakalar sonucu birinci olan sporcular, Türkiye’de yapılacak Dünya Şampiyonasında ve Macaristan’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13
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