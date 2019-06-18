0553 313 94 23

Kick Boks Türkiye Şampiyonası Erzurum’da yapılacak

Kick Boks Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası elemeleri Erzurum’da yapılacak.

18 Haziran 2019 Salı 12:47
Kick Boks Türkiye Şampiyonası Erzurum’da yapılacak

Kick Boks Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası elemeleri Erzurum’da yapılacak. 500 sporcu Anadolu’nun Zirvesinde Şampiyonluk şansı arayacak.


Erzurum 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.


Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafında düzenlenen ve Erzurum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmeleri için geri sayım başladı.


Erzurum tarihinde ilk kez Kick Boks Türkiye Şampiyonası Anadolu’nun Zirvesinde yapılacak ve 500 sporcu müsabakalarda şampiyonluk şansı arayacak.


1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Palandöken ilçesindeki GSİM’ye ait 2 Binlik Buz Pateni Salonu’nda yapılacak şampiyonanın hazırlıkları sürüyor.


Daha önce Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde eden Emre Şahin, bir kez daha Erzurum’daki şampiyonada müsabaka yaparak, Türkiye şampiyonluğu madalyasını arayacak. Aynı zamanda Erzurum BŞB Gençlik Spor’un kick boks antrenörü olan Emre Şahin’in yanı sıra aynı kulüpte Cebrail Gençoğlu Dünya Şampiyonasına katılmak için mücadele edecek.


Erzurum Gençlik Spor’dan ise Vedat Ağyürek ile Hakan Koç, Dünya Şampiyonası’na katılmak için Erzurumlu spor severlerin desteği ile avantaj arayacak.


HAZIRLIKLAR TAM GAZ


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kick Boks Antrenörü ve sporcusu Emre Şahin, Erzurum tarihinde ilk kez yapılacak olan Kick Boks Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine 500 sporcunun katılacağını söyledi. Şahin, “Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılacak olan şampiyona için hazırlıklarımız sürüyor. Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu’nda yapılacak olan şampiyonaya desteklerinden ötürü Valimiz Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, GSİM Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı’ya teşekkür ediyoruz. 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan bu büyük organizasyon, ekonomimiz için de çok önemli. İnşallah, Erzurum bu süreçte ekonomi anlamında bir hayli kazançlı günler geçirir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı
    1. Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan..
    2. Etkisiz hale getirilen teröristin..
    3. Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu
    4. KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını..
    5. "Abdülhamid Han ile Atatürk'ü..
    6. İZTO’dan “İşe Motosiklete Gitme”..
    7. Kick Boks Türkiye Şampiyonası..
    8. Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin
    9. Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi..
    10. Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar..
    11. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    12. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    13. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    14. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    15. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    16. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    17. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    18. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    19. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    20. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    21. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    22. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    23. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    24. Erenler’de kilitli parke taşları..
    25. Altın fiyatları
    26. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    27. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    28. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    29. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    30. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması