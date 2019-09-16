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Kick boks hem öz güven hem şampiyonluk kazandırdı

- Sakarya'da yaşayan 17 yaşındaki milli sporcu Afra Adıyaman, karakter yapısını dövüş sporuna uygun görmemesine rağmen antrenörünün desteğiyle başladığı kick boksta kendine güven kazanarak kısa sürede hem yurt içinde hem de Avrupa'da şampiyonluğa ulaştı - Milli sporcu Afra Adıyaman: "Daha önceleri başka sporlarla da uğraşıyordum, hiç dövüş sporları yapacak birisi değildim. Çekingen, kırılgan, çıtkırıldım bir insandım ve hiç öz güvenim yoktu. Hocam bana bu sporu sevdirdi, alıştırdı ve öz güven sahibi olmamı sağladı" - "2020 yılında Dünya Şampiyonası var, orada dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" - Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Serkan Yılmazer: "Afra'ya güvenim sonsuz. İnşallah dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize kazandıracağız"

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:03
Kick boks hem öz güven hem şampiyonluk kazandırdı


SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da yaşayan 17 yaşındaki milli sporcu Afra Adıyaman, karakter yapısını dövüş sporuna uygun görmemesine rağmen antrenörünün desteğiyle başladığı kick boks ile hem öz güven hem de yurt içi ve yurt dışında şampiyonluk kazandı.

Bir süre amatör olarak farklı spor branşlarıyla ilgilenen Afra Adıyaman, Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Serkan Yılmazer'ın yönlendirmesiyle karakter yapısı itibarıyla uzak durduğu dövüş sporuna merak sardı.

Yaklaşık 4 yıl önce kick boksa başlayan genç sporcu, kısa sürede başarı göstererek kendine güven kazanıp hem yurt içinde hem de Avrupa'da şampiyonluğa ulaştı.

Macaristan'ın Gyor kentinde 23 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazanan Afra Adıyaman, 2020'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.


- "Dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"


Afra Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekingen yapısı nedeniyle dövüş sporlarından uzak durduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce antrenörünün teşvikiyle kick boksa başladığını aktaran Afra, "Daha önceleri başka sporlarla da uğraşıyordum, hiç dövüş sporları yapacak birisi değildim. Çekingen, kırılgan, çıtkırıldım bir insandım ve hiç öz güvenim yoktu. Hocam bana bu sporu sevdirdi, alıştırdı ve öz güven sahibi olmamı sağladı." diye konuştu.

Hedeflerini sırasıyla Türkiye şampiyonluğu, milli sporcu olmak, Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirlediğini anlatan Afra, "İlk hedefimize ulaştık. İkinci senemde Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonluklarım art arda geldi. 13 kez Türkiye şampiyonu oldum. İkinci hedefimiz olan milli sporcu olmayı da gerçekleştirdik bununla beraber. Şu an iki farklı branşta milli sporcuyum. Son hedefimizi de 30 Ağustos'ta Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Afra, başarılarında antrenörünün katkısının büyük olduğunu dile getirerek, "2020 yılında Dünya Şampiyonası var, orada dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Branşının olimpik olması halinde olimpiyatlarda da madalya için mücadele etmek istediğini belirten Afra, çıktığı yolda ailesinin kendisine büyük destek verdiğini kaydetti.

Afra, 12. sınıf öğrencisi olduğunu ve üniversite sınavına hazırlandığını aktararak, beden eğitimi öğretmenliği ya da hukuk bölümünde okumak istediğini sözlerine ekledi.


- Yılmazer: "Biz ona inandık o da bize inandı"


Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Serkan Yılmazer, yaklaşık 4 yıl önce Sapanca ilçesinde öğrencilerle antrenmanlara başladıklarını, Afra'nın da bu öğrenciler arasında yer aldığını söyledi.

Afra'nın yeteneğinin göze çarptığını aktaran Yılmazer, "Yetenekliydi, yeteneği göze çarpıyordu ama çok çekingen biriydi. Hırslı, azimli ve istekliydi. Aynı zamanda teknik kapasitesi kendini gösteriyordu. Biz ona inandık o da bize inandı, bugüne kadar geldik. Onun için bu kadar başarılarla doluyuz." diye konuştu.

Macaristan'daki WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Afra'nın final maçında İspanyol rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan Yılmazer, "Tüm rakiplerimizin, teknik heyetin bize saygı duyması, bizi alkışlamaları ve tebrik etmeleri bize ayrıca bir gurur verdi." ifadesini kullandı.


- "Afra 'best figther' seçildi"

Şampiyonadaki hakemlerin ve teknik heyetlerin verdiği oylarla Afra'nın "best figther" seçildiğini aktaran Yılmazer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan da ayrıca gururluyum, bir hoca olarak daha ne isteyebilirim ki? Önümüzde Dünya Şampiyonası var, ülkemizde olacak. Burada dünya şampiyonluğu istiyoruz. Afra'ya güvenim sonsuz. İnşallah dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıracağız."

Yılmazer, Afra'nın elde ettiği başarıların diğer sporculara ve gençlere örnek olduğunu dile getirerek, "Afra, çok güzel bir örnek. Ülkemizde bir marka oldu. Avrupa bizi ayakta alkışladı. Herkes gelebilir, kapımız açık. Ülke adına faydalı sporcular yetiştiriyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak olsunlar. Ailelerimizin de çocukları spor yapmaya teşvik etmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:03
  1. Afra Adıyaman
  2. Avrupa şampiyonluğu
  3. dünya şampiyonluğu
  4. milli kick boks sporcusu
  5. öz güven
  6. Sakarya

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