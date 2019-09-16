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Kiçir’de Çerkes Festivali coşkusu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde 7.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
Kiçir’de Çerkes Festivali coşkusu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde 7. Çerkeş Festivali düzenlendi.


Simav Kaymakamlığı ve Simav Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen 7. Çerkes Festivali, Kafkas Halk Dansları gösterileriyle başladı. Daha sonra Simav Okçuluk Kulübü Başkanı Süleyman Akif Ünlü ve ekibinin okçuluk gösterileri ile Sındırgı atlı cirit ekibinin oyunları vatandaşların beğenisini topladı. Simav Eynal Mehteran Takımı’nın sunumuyla, yöresel ürünlerin tanıtımları yapıldı.


Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni ve Naşa Yarenlerinin gösterilerinden sonra bir konuşma yapan 26. Dönem AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, “Kiçir köyü, doğal güzellikleriyle, insanlarının samimiyetiyle hepimizde önemli bir yer bıraktı. Biz bu köyü gerçekten çok sevdik. Bir çok hizmetlerin gerçekleşmesine de vesile olduk, şu anda bu hizmetleri görmek bizleri mutlu ediyor. Hiçbir gücün önünde boyun eğmeme mücadelesi verirken, İmam Şamil gibi önderlerin sözleri bizim için önemlidir. Çerkes kültürünü koruyan, Kafkasya’dan gelen bu topluluklar kendi kültürlerini burada yaşatma mücadelesi veriyor” şeklinde konuştu.


Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, “Her etnik grubun kültürlerini yaşatabilmesi adına 7. Çerkeş festivalini düzenledik. Kiçir Hable, Balıkesir, Manisa, Kütahya il sınırlarının sac ayağı diyebileceğimiz bir bölgede, bin 60 rakımlı yaylada bulunan şirin, güzel, 106 haneli bir köyümüzdür” dedi.


Kafkas oyunlarıyla devam eden etkinlikte kürsüye gelen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kiçir köyünün öğretici bir özelliği olduğunu ifade etti. Kaymakam Halim “Çalışkan insanları, güzel doğası, güzel adetleri, güzel geleneklerini tanıdık. Bu kültürü yaşayan ve yaşatan, yaşanması için emek veren herkese selam olsun diyorum” ifadelerini kullandı.


Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ise “Bugün Simav’ın Kiçir köyünde 7. Kiçir Festivali düzenlendi. Simav Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, bundan önceki festivallere nazaran, bu yıl ilk defa farklı kültürler de Kiçir Festivali’nde buluştular. Bugün yapılan bu etkinlikte, her zamanki gibi Kiçir halkımızı sevecen, misafirperver ve çok candan bulduk. Bundan böyle de bu tür etkinliklerin, yine Kiçir bünyesinde, farklı kültürleri bir araya getirmek suretiyle devamını getirmeyi arzuluyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
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