Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü paniği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir kişinin Batı Nil virüsünden ölmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de aynı vakadan görüldüğü öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir kişinin Batı Nil virüsünden ölmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de aynı vakadan görüldüğü öğrenildi.

KKTC’de geçtiğimiz hafta bir kişinin yaşamını yitirmesinden sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde de 3 kişinin Batı Nil Virüsü teşhisi ile hastaneye yatırıldığı aktarıldı. Rum tarafında hastaneye yatırılan 3 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.