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Kıbrıs'ta başlayan ani yağış araçları devirdi

Kıbrıs'ın genelinde etkili olan ani yağışlar ve fırtına, araçların devrilmesine neden oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 20:29
Kıbrıs'ta başlayan ani yağış araçları devirdi

Kıbrıs genelinde aniden başlayan yağış ve fırtına Lefkoşa’da araçların devrilmesine ve trafiğin aksamasına neden oldu.

Kıbrıs genelinde öğleden sonra aniden başlayan yağmurlar, ada genelinde etkili olmaya devam ediyor. Bilhassa Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs’ta kalan bölgesinde yağan dolu ve fırtınalı yağmurla birlikte çıkan hortum, 4 aracın devrilmesine neden oldu.

Perşembeye kadar devam edecek

Güney Lefkoşa'da birçok evi su basarken, bazı yollar da su altında kaldı. Sağanak yağış trafiğin de aksamasına neden oldu.

Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs genelinde Perşembe gününe kadar yağışların yer yer sağanak veya gök gürültülü şeklinde süreceğini, hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 20:29
  1. Kıbrıs
  2. Lefkoşa
  3. Güney Kıbrıs
  4. Meteoroloji Dairesi

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