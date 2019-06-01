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Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi

Ramazan bayramı yaklaşırken tatlı tarifleri aranan konular arasında yer aldı. Bayramda baklava yapmak istemeyenler ise farklı tatlı arayışındalar. Kıbrıs Tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı, iftarın ardından yenebilecek en güzel tariflerden birisini verdi. Peki, Kıbrıs Tatlısı için gerekli malzemeler neler?

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:20
Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi

Ramazan bayramı yaklaşırken tatlı tarifleri aranan konular arasında yer aldı. Bayramda baklava yapmak istemeyenler ise farklı tatlı arayışındalar. Kıbrıs Tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı, iftarın ardından yenebilecek en güzel tariflerden birisini verdi. Peki, Kıbrıs Tatlısı için gerekli malzemeler neler?

Malzemeler

Keki için;

3 adet yumurta
½ su bardağı toz şeker
½ su bardağı ayçiçek yağı
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı toz hindistan cevizi
1 avuç ceviz – kıyılmış

Kreması için;

1 litre süt
2 yemek kaşığı buğday nişastası
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
½ su bardağı toz şeker
200 gram krema – çırpılmış

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 – 2 damla limon suyu

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Şerbeti için;

Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 1 – 2 damla limon suyu ekleyip, kenara alın.

Keki için;

Bir karıştırma kabına yumurtaları alın ve hafif çırpın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve iyice çırpın. Ayçiçek yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya ve kabartma tozunu bir elekten geçirerek yumurtalı karışıma ekleyin. Hindistan cevizi ve galeta ununu ekleyip, bir spatula yardımıyla karıştırın. En son ince kıydığınız cevizi ekleyip yağladığınız kare cam fırın kabınıza (21x21) eşit şekilde yayın. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp kenarda ılıttığınız tatlınızın üzerine soğuttuğunuz şerbeti gezdirin.

Kreması için;

Süt, nişasta, un ve toz şekeri bir tencerede pişirin. Kıvam alınca ocaktan alın ve içerisine vanilyayı ekleyip, karıştırın.
Soğuduktan sonra çırpılmış kremayı ilave edip yavaşça birbirine yedirin. Kremayı şerbetli tatlının üstüne sürün. Üzerine hindistan cevizi ve ceviz serpip servis edin.

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:20
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