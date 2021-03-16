  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Paniğe kapılmayın

Josep Borrell Türkiye ile 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

İhsan Şenocak Hoca, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı hedef alanlara seslendi: Mü'minin neyi, nasıl konuşacağını yaratıcısı Allah belirler

Dikkat çeken 'Kuzey Kore' açıklaması: Cevap alamıyoruz

AstraZeneca aşısı olan Ukraynalı bakan yardımcısına beklenmedik şok!

15 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Mektubu elebaşı Gülen'e okuyacaktı ki... FETÖ'de 30 milyon dolarlık tekme tokat kavga

Erinç Sağkan'ın atadığı avukattan genç kızlara mide bulandıran taciz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

Kısıtlamalar kalkacak mı? Tedbir kararlarıyla ilgili Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kadın - Aile Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı yapılışı | Pratik ve lezzetli bir tarif istiyorsanız; Kıbrıs tatlısını mutlaka denemelisiniz. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılıyor? Kıbrıs tatlısı yapılışı | Kıbrıs tatlısı gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:26:00 -
Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi

Kolay tatlı tarifi | Leziz bir tarif için doğru yerdesiniz. İşte, Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı hindistan cevizi

Krema için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı nişasta
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti

Şerbet için:

  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

İşe öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamanız gerekiyor. Tatlının şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Bir tencereye su ve şekeri alın.

Kaynayan suyun altını kısın.

15 dakika sonra ocağı kapatın ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Ardından şerbeti soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri güzelce çırpın.

Ardından diğer kek malzemelerini ekleyin.

Hamuru yağladığınız bir tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında keki 30-35 dakika pişirin.

Kek fırından çıkar çıkmak soğuk şerbeti üzerine dökün.

Ardından soğuması için bir kenarda bekletin.

Bir tencereye süt, vanilya, şeker ve nişastayı alın. Krema muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın ve toz krem şantiyi ekleyin. Mikserle karışımı 5 dakika kadar çırpın.

Kekin üzerine kremayı yayın.

Kremanın üzerine ise bolca hindistan cevizi dökün.

Tatlıyı buzdolabına kaldırın ve 3-4 saat dinlendirin.

Afiyet olsun. 

Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılıyor?
Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılıyor?

Kadın - Aile

Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Star Tv'den Kurtlar Vadisi Kaos kararı
Medya

Star Tv'den Kurtlar Vadisi Kaos kararı

Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Fenomen diziyle ilgili son gelişmeyi duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, Star'ın b..
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: O ülkeyle savaşmak istemiyoruz
Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: O ülkeyle savaşmak istemiyoruz

İran ile yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulunan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ülkesinin İra..
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in davası görüldü
Gündem

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in davası görüldü

Antalya'da işkence gördüğü kocasını öldüren ve hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen Melek İpek ilk kez hakim karşısına çıkt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay