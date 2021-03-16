Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi
Kıbrıs tatlısı yapılışı | Pratik ve lezzetli bir tarif istiyorsanız; Kıbrıs tatlısını mutlaka denemelisiniz. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılıyor? Kıbrıs tatlısı yapılışı | Kıbrıs tatlısı gerekli malzemeler
Kolay tatlı tarifi | Leziz bir tarif için doğru yerdesiniz. İşte, Kıbrıs tatlısı tarifi
Kıbrıs tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı hindistan cevizi
Krema için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı nişasta
- Yarım su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket krem şanti
Şerbet için:
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?
İşe öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamanız gerekiyor. Tatlının şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Bir tencereye su ve şekeri alın.
Kaynayan suyun altını kısın.
15 dakika sonra ocağı kapatın ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Ardından şerbeti soğumaya bırakın.
Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri güzelce çırpın.
Ardından diğer kek malzemelerini ekleyin.
Hamuru yağladığınız bir tepsiye dökün.
Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında keki 30-35 dakika pişirin.
Kek fırından çıkar çıkmak soğuk şerbeti üzerine dökün.
Ardından soğuması için bir kenarda bekletin.
Bir tencereye süt, vanilya, şeker ve nişastayı alın. Krema muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatın ve toz krem şantiyi ekleyin. Mikserle karışımı 5 dakika kadar çırpın.
Kekin üzerine kremayı yayın.
Kremanın üzerine ise bolca hindistan cevizi dökün.
Tatlıyı buzdolabına kaldırın ve 3-4 saat dinlendirin.
Afiyet olsun.