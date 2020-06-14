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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinden Kovid-19 bursu

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:39:42 -
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinden Kovid-19 bursu

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde riskli meslek grubunda çalışanların çocuklarına burs verecek.

KISBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk gereği Kovid-19 salgın döneminde riskli meslek grubunda çalışanların çocuklarına yüksek burs verileceği bildirildi.

Açıklamada, salgın sürecinde anne veya babası sağlık sektöründe çalışanlar ile polis, asker, öğretmen ve gümrük görevlisi olarak çalışan üniversite adaylarına liseden mezun oldukları başarı puanlarına ek olarak burs imkanı sunulacağı belirtildi.

KISBÜ, yüzde 86 bursluluk oranıyla KKTC'de en fazla burs veren üniversite konumunda.


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