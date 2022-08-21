Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi aldı... Yunan basını yine zırvaladı!

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, iki taraf arasında Demir Kubbe hava savunma isteminin satışı için imzalanan anlaşma uygulamaya geçiyor. Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, 'hükümetin Demir Kubbe'yi satın alma kararının uygulanmaya başladığını' duyurdu.

Haberde anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail'den kaç bataryanın alınacağı, ne zaman teslim edileceği ve nereye yerleştirileceği bilgileri yer almadı. İsrail Savunma Bakanlığı da habere ilişkin yorum yapmadı.

Yunan gazetesi sistemin 'Türkiye'de gelen tehdide karşı alındığı' belirtilirken, 70 kilometre menzili olan Demir Kubbe'nin adanın tamamını koruyacağı kaydedildi.

Demir Kubbe, ABD ve İsrail ortak yapımı bir sistem olduğundan dolayı, herhangi bir ülkeye satışı için her iki ülkenin de onayının bulunması gerekiyor. Ancak anlaşmaya dair İsrail'den ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'nden henüz resmi bir açıklama yapıldı.

Demir Kubbe nedir? Demir Kubbe nasıl çalışıyor?

Demir Kubbe her türlü hava koşulunda çalışabilen hareketli bir savunma sistemi. Sistem esas olarak karşı taraftan fırlatılan roketin imhası prensibine dayanıyor. Radar, kontrol-komuta ünitesi ve füze fırlatıcıdan oluşan üç parçalı sistem öncelikle karşı cepheden atılan roketi tespit ediyor, gelişmiş bir yazılım ile roketin güzergahını ve düşeceği noktayı hesaplıyor ve bu bilgi doğrultusunda roketi zararsız hale getirmek üzere üzere en yakın üniteden füze fırlatıyor. Sistem, yaklaşık 70 kilometre mesafeden atılan kısa menzilli roket, topçu mermisi ve havan atışını havada imha ederek durduruyor.

Tasarımcılar: Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries

Demir Kubbe hangi ülkelerde var?

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan gelebilecek roket ya da diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu gelişmiş bir hava savunma sistemidir. İsrail, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında bu sistemi tamamlamış ve hizmete açmıştır.

Demir Kubbe özellikleri

Teknik Özellikler

Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecek.