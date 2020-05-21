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Dünya

Kıbrıs Rum Kesimi'nde askerlerin görüntüsü Güney Kıbrıs'ı karıştırdı

Kıbrıs Rum Ordusu'nda işkence görüntüleri sızdı. Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis Savunma Bakanlığı'na sorumluların cezalandırılması talimatı verdi. Rum Savunma Bakanı Angelidis de, sorumluları "Kendini bilmez beyinsizler" olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:26:00 -
Kıbrıs Rum Kesimi'nde askerlerin görüntüsü Güney Kıbrıs'ı karıştırdı

Güney Kıbrıs'ta gündem olan olay önceki gün patlak verdi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, Rum Ordusu'nun Stavrovuni komando birliğindeki askerlerin birbirlerine şiddet uyguladıkları görüldü. Askerlerin işkence ve dayak anları da bir başka asker tarafından görüntüleniyor. Nisan ayında meydana geldiği belirlenen olay sonrasında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Rum Savunma Bakanı'na, "Bu rezalete karışanlara gereken cezalar verilsin" talimatı verdi.

Bakan Angelidis ise dün olayın geçtiği birliğe giderek, yaşananlara tepki gösterdi. Rum medyası da olayın Güney Kıbrıs'ta aileler arasında infiale neden olduğunu yazdı. Yaşananlarla ilgili soruşturma açılması talimatını verdiğini söyleyen Angelidis, "Birkaç kendini bilmezin, beyinsizin ordumuzu lekelemesine izin veremeyiz. Ülkemize ve çocuğuyla bize güvenen her aileye karşı bir sorumluluğumuz var. Şiddete asla müsaade edilmeyecek" diye konuştu.

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