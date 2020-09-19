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Aktüel Kıbrıs gazisinin "hatırlanma" mutluluğu
Aktüel

Kıbrıs gazisinin "hatırlanma" mutluluğu

Kıbrıs gazisi 71 yaşındaki Abdullah Ünay sadece Gaziler Günü'nde değil her zaman hatırlanmanın ve kendilerine duyulan minnetin onurunu yaşıyor - Kıbrıs gazisi Abdullah Ünay: - "Allah bize bu onuru nasip etti, gazi olmak onur verici bir şey. Sadece Gaziler Günü'nde değil her zaman anılıyoruz, 'Sizin için ne yapılsa azdır, sizin hakkınız ödenmez' diyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:30:11 -
Kıbrıs gazisinin "hatırlanma" mutluluğu

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Kıbrıs Barış Harekatı gazisi 71 yaşındaki Abdullah Ünay, sadece Gaziler Günü'nde değil her zaman hatırlandıklarını, gazilere gösterilen ilgi ve minnetin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

İzmir'de yaşayan emekli astsubay Ünay, Bolu 2. Komando Tugayında görevli iken 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı ile iç güvenlik harekatlarına katıldığı hatıraları AA muhabirine anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda zafer mutluluğunu yaşadıklarını, o günleri halen unutamadığını belirten Ünay, şöyle konuştu:

"Kıbrıs'ta birliğimizin görevi Türk kuvvetlerinin geleceği Girne Limanı'nı emniyet altında tutmaktı. Kıyı başını tutarak çıkarma gemilerinin, piyadelerin sağ salim yanaşması ve girmesini sağlayacaktık. Girne'ye doğru gelirken pusuya düştük, bölük komutanım şehit düştü. Harp okullarında verilen derslerde kıyı başı tutma olayında zayiatı yüzde 50 normal görürler. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz yerden aniden ateş geliyor. Makineli tüfek mermileri zeytin ağacı yapraklarını makas gibi biçiyor, kar yağmış gibi üzerimize yaprak geliyor, düşen havanlar var, tam siper yapmak zorundasınız, yer geliyor, yüzünüze vuruyor. Yaralanmadık, Türk milletinin zaferine zafer, toprağına toprak katan, alnının akıyla mahallesine dönen bir gazi olduk. Allah bize bu onuru nasip etti, gazi olmak onur verici bir şey."

Cudi ve Gabar dağlarındaki operasyonlarda da görev aldığını, o dönemde başlayan boğaz ağrısının kalıcı hale geldiğini anlatan Ünay, şöyle devam etti:

"Toplumun gazilere karşı çok ilgili ve hassas. Sadece Gaziler Günü'nde değil her zaman anılıyoruz. İdarecilerimiz olsun, halkımız olsun çok güzel karşılıyorlar. Gazi kıyafetimiz var, gazi olduğumuz belli oluyor, tramvaya binsem kıyafetimi görenler bize yer veriyor. Gazi olduğumuzu anladıkları zaman ilgi gösteriyorlar. 'Sizin için ne yapılsa azdır, sizin hakkınız ödenmez' diyorlar. Gazilere hizmet etmekten onur duyduklarını söylüyorlar."

Aynı zamanda ortaokuldan bu yana atletizmle uğraşan ve çok sayıda madalyası bulunan Ünay, gaziler olarak her şeyi vatan ve millet için bir karşılık beklemeden yaptıklarını, bugün yine Türkiye Cumhuriyetine bir saldırı olsa herkesin yurdu korumak için koşacağını söyledi.

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