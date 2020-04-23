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Aktüel

Kıbrıs Gazisi Tosya’da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs Gazisi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

2020-04-23 14:11:32 -
Kıbrıs Gazisi Tosya’da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs Gazisi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ikamet eden ve Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olan Ziya Fide bir süre önce rahatsızlanmıştı. Geçirdiği ameliyatın ardından Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayan Kıbrıs Gazisi Ziya Fide vefat etti.


Ziya Fide’nin naaşı memleketi Tosya ilçesine getirildi. Gazi için önce helallik alındı, sonra cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzunda dualarla son yolculuğuna uğurlanan Gazi Ziya Fide Asri Mezarlıkta Aile Kabristanlığına defnedildi.


Covid 19 salgın hastalığı tedbirleri kapsamında gazi için askeri tören yapılamadı.

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