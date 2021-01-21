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Gündem Kıbrıs depreminde yıkılan bina var mı? Son dakika Gazi Magusa deprem
Gündem

Kıbrıs depreminde yıkılan bina var mı? Son dakika Gazi Magusa deprem

Son dakika haberine göre, AFAD depremin büyüklüğünü 5,0 olarak ölçerken depremin merkez üssü olarak Gazi Magusa'yı belirledi. Kıbrıs’ta meydana gelen deprem Hatay ve çevre illerinde de hissedildi. Peki Kıbrıs depreminde yıkılan bina var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:42:00 - 2021-01-21 17:45:34
Kıbrıs depreminde yıkılan bina var mı? Son dakika Gazi Magusa deprem

Avrupa Sismoloji verilerine göre Kıbrıs'ta 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kıbrıs'ın birçok yerinde hissedilirken Kıbrıs'a yakın olan Hatay ve çevre illerinde de hissedildiği kaydedildi. Kıbrıs'ta meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybının olup olmadığı henüz açıklanmadı.

 

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan bölgede 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde 2 deprem daha gerçekleşmişti. Depremler Manisa ve çevre illerde de hissedilmişti.

 

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