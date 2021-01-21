Kıbrıs depreminde yıkılan bina var mı? Son dakika Gazi Magusa deprem
Son dakika haberine göre, AFAD depremin büyüklüğünü 5,0 olarak ölçerken depremin merkez üssü olarak Gazi Magusa'yı belirledi. Kıbrıs’ta meydana gelen deprem Hatay ve çevre illerinde de hissedildi. Peki Kıbrıs depreminde yıkılan bina var mı?
Avrupa Sismoloji verilerine göre Kıbrıs'ta 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kıbrıs'ın birçok yerinde hissedilirken Kıbrıs'a yakın olan Hatay ve çevre illerinde de hissedildiği kaydedildi. Kıbrıs'ta meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybının olup olmadığı henüz açıklanmadı.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan bölgede 3.9 ve 3.6 büyüklüğünde 2 deprem daha gerçekleşmişti. Depremler Manisa ve çevre illerde de hissedilmişti.