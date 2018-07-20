0553 313 94 23

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce Kıbrıs Türk'ü"şafak nöbeti" tuttu.

20 Temmuz 2018 Cuma 08:56
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde temsili 50. Alay, o dönem olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu.

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs'ın içinde bulunduğu coğrafyanın alev alev yandığını söyledi.

Adadaki barışı beğenmeyenlerin halen Kıbrıs Türk halkını bilinmezliğe sürüklemeye çalıştığını belirten Tanpınar, "Şafak nöbeti, Kıbrıs Türkü'nü kimliksizleştirmeye çalışanlara ve Türkiye ile olan sağlam bağlarını kopartmak isteyenlere karşı bir duruştur." dedi.

Tanpınar, şafak nöbetinin, göğsünü yıllarca çocuklarına siper eden analara, geceleri gözünü kırpmadan bekleyen babalara, dedelere, tüm farklılıkları ile özgürlük savaşını verenlere hürmet için tutulduğunu sözlerine ekledi.

ŞEHİT TÜRK ASKERLERİ ANILDI

Sahnede meşalelerin yakılmasıyla devam eden nöbete katılan binlerce kişi, 44 sene önce çıkarmanın yapıldığı sahile indi. Daha sonra harekatta şehit olan Türk askerleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Özel sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlikte sanatçı Kıraç da konser verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerin sahildeki halkı aydınlatmalarıyla selamladığı etkinlik, sabah ezanının sahilde okunması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 08:56
  1. Kıbrıs Barış Harekâtı
  2. 44. yıl
  3. kutlamalar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçuk neden olur?
    1. Uçuk neden olur?
    2. Avrupa bu görüntüleri konuşuyor!..
    3. Terörist cenazesine katılan HDP'lilere..
    4. Cumhurbaşkanlığına yeni ofis! Dijital..
    5. Osmaniye cuma saati kaçta?
    6. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    7. Bursa cuma saati kaçta?
    8. Ankara cuma saati kaçta? | Ankara..
    9. Adana cuma saati kaçta? | Adana öğlen..
    10. Aref'ten reklam iddialarına cevap:..
    11. Konya cuma saati kaçta?
    12. İstanbul cuma saat kaçta? |..
    13. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
    14. Bilecik öğlen ezanı kaçta okunacak?
    15. Hürriyet’ten bir patates daha gitmiş!
    16. Erbakan’ın dirayeti ile ezanlar susmadı
    17. Antalya'da FETÖ'ye ağır darbe:..
    18. Kıbrıs Barış Harekatı'nı kim yaptı..
    19. Böbreklere neler zarar verir?
    20. 4 bin Euro maaşı duyup koştular!..
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri