Kıbrıs Araç Kiralama 350 TL’den Başlayan Fiyatlarla İdil Car’da!

Kuzey Kıbrıs’ın en sevilen rent a car firmalarından olan İdil Car, uygun ve avantajlı fiyat politikası ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kısa ve uzun dönem seçeneklerinin yanında Ercan Havalimanı ücretsiz transfer opsiyonu, kaporasız araç kiralama seçeneği ve şoförlü araç hizmeti ile kaliteyi en yukarıya çekiyor.

Kıbrıs Rent a Car Araç Kiralama Fiyatları

1 – 3 gün arası 500,00 TL / gün

3 – 7 gün arası 500,00 TL / gün

7 – 14 gün arası 450,00 TL / gün

14 – 30 gün arası 400,00 TL / gün

30 – 90 gün arası 350,00 TL / gün

90 – 365 gün arası 300,00 TL / gün

(Kıbrıs araç kiralama fiyatlarımız Haziran 2022 tarihinde güncellenmiştir. Olası fiyat değişimleri için bizleri aramaktan çekinmeyiniz)

Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı araç kiralama hizmeti alabilmek için günün her saatinde +90 0(533) 851 34 34 numaralı telefondan İdil Rent a Car destek hattına ulaşabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs’ta en çok tercih edilen araç kiralama destinasyonları:

Girne Araç Kiralama: Ada’nın turizm başkenti olan Girne, casino hotelleri ve inanılmaz hizmeti ile turistlerin ilk tercihi oluyor. İdil Rent a Car’ın Girne merkezli ofisinden anında araç kiralayabilirsiniz. Ayrıca Merit Hotel araç kiralama noktasında da ekibimiz otelinize aracınızı günün her saatinde teslim edecektir.

Ercan Havalimanı Araç Kiralama: Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda hazır bekleyen araçlarımız, Ada’ya ayak bastığınız anda hizmetinize sunulmaktadır. Ayrıca şoförlü olarak da seyahat edeceğiniz destinasyonlara hizmet vermekteyiz.

Kıbrıs araç kiralama hizmeti Kıbrıs’a tatil yapmak için adayı tercih edenlerin olmazsa olmazı haline geliyor. Özellikle son yıllarda Kıbrıs Türkiye’den de yoğun bir şekilde turizm anlamında talep edilen bölgelerin başında gelmektedir. Hem ekonomik fiyatı hem de tabiatın cömert davrandığı harika dokusu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi bakımdan da Türkiye’de yaşayanları yakından ilgilendiriyor. Kaliteli şirketlerden Ercan havalimanına indiğinizde araç kiralama hizmeti alabilirsiniz. Kiralayacak olduğunuz araç ile birlikte Kıbrıs’ta doyasıya gezebilir gönlünüzce tatil yapabilirsiniz. Aksi takdirde bilmediğiniz bir coğrafyada toplu taşıma araçlarıyla zaman kaybetmek, Kıbrıs’ın sıcak ikliminde bunalmak kaçınılmaz olacaktır. Bunlarla uğraşmamak için mutlaka bir araç kiralayın ve konforun tadına varın.

Kıbrıs Araç Kiralama Hizmeti Nasıl Alınır?

Kıbrıs’a Türkiye’den ulaşım için iki farklı alternatif bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Ercan havalimanı diğeri ise feribot seferleridir. Genellikle turizm ve tatil açısından Kıbrıs’ı tercih edenler Ercan Havalimanı’na iniş yapmaktadırlar. Ercan Havalimanı’na indiğinizde Kıbrıs araç kiralama hizmetini İdil Rent a Car şirketinin havalimanında bulunan ofislerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca hatırlatmakta fayda var ki yaz tatiliniz için araç kiralamak istiyorsanız mutlaka en azından 2 veya 3 hafta öncesinden ön rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Genellikle Kıbrıs tatilleri 3 gün ila 15 gün arasında değişen periyotlarda gerçekleşmektedir. Bu gibi periyotlarda sıkça dışarı çıkacağınız ve seyahat edeceğiniz için araç kiraladığınızda destinasyonlar arasındaki mesafe sizin için çok önemli olmayacaktır. Rezervasyon hizmetlerini şirketin web sitesinden ve telefon numaralarından sağlayabiliyorsunuz. Kıbrıs bir turizm cenneti olduğu için dört bir tarafında ve farklı lokasyonlarda gezebileceğiniz yerler vardır ve bunların tamamına istediğiniz gibi ulaşabilmek için en hızlı çözüm elbette ki araç kiralama hizmeti almaktır.

Kıbrıs Rent A Car Ayrıcalıkları Nelerdir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldukça eskiye dayanan bir maziye sahiptir. Bu sebeple her yıl Sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir tarafından adaya akın eden turistler harika kumsallarda güneşlenmekte, denizin tadını çıkarabilmektedir. Ancak bunun daha rahat ve konforlu hale getirilebilmesi için Kıbrıs rent a car ayrıcalıklarından faydalanmanız gerekiyor. En önemli avantaj araç kiraladığınızda taksi, toplu taşıma gibi ulaşım araçlarını beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca Kıbrıs’ta benzin ve dizel fiyatları son derece uygun olduğu için yakıt bakımından da çok fazla mali külfete girmemiş olacaksınız. Diğer önemli bir avantaj ise Kıbrıs hem kuzeye hem de doğuya doğru farklı ilçelere sahip olduğundan dolayı bütün adayı bir haftalık bir tatilde kiralayacak olduğunuz araçlar rahatlıkla gezebilirsiniz. Böylece tek yerde sabit bir tatil yapmak zorunda kalmayacaksınız.

İdil Rent a Car ile Kıbrıs’ta Lüks Araç Kiralayın!

İdil Rent a Car filosunda bulunan BMW, Mercedes ve Porsche marka araçlar ile Kıbrıs’ta lüks araç liralaması yapabilirsiniz.

Kıbrıs ziyareti sırasında herkes ekonomik alternatiflere yönelmek zorunda değil. Genellikle fiyat portföyünde 500 ile 600 TL dolaylarında bulunan ekonomik araç sınıfı pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak Kıbrıs rent a car hizmeti almak istediğinizde lüks araç kiralama opsiyonlarını da mutlaka değerlendirmeye çalışın. Lüks araç aslında sadece lüks araç olarak düşünülmemeli. Güvenli araç olarak da düşünülmeli. Bu sebeple özellikle küçük çocuğu olanlar, bebekleri olanlar, hastası olanlar için lüks araç daha opsiyonel ve daha güvenli bir çözüm olacaktır. Mercedes Vito gibi minibüs alternatifler aynı zamanda lüks araç kategorisine de girmektedir. Lüks araç kiralama hizmeti iş seyahati için konforu tercih edenlerin de vazgeçilmezidir. Kıbrıs’ta bir iş görüşmesine giderken konforlu, özellikle sürücü olan lüks araçları önermekteyiz. Böylece hem işinizi seyahatiniz sırasında takip edebilirsiniz hem de iş stresine bir de trafik stresini eklememiş olursunuz. Bu da sizin için son derece önemli bir avantajı olacaktır.

Kıbrıs İdil Rent a Car Hakkında:

İdil Rent a Car, 2021 yılının son çeyreğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne merkezinde kurulmuş araç kiralama şirketidir. 50’den fazla filosu ile Kıbrıs araç kiralama hizmeti sunmaktadır.

Adres: Ecevit Cad. Özyalçın 181 Apt. Dükkan No : 1 Girne / KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti araç kiralama şirketi İdil Rent a Car’ı tercih ettiğinizde, aşağıda yer alan araç kiralama noktalarından hizmet alabilirsiniz.

– Ercan Uluslararası Havalimanı

– Lefkoşa

– Girne

– Gazimağusa

İdil Rent a Car, araç teslim ve alım noktalarında mobil POS cihazı ile hizmet sunar. Ercan Havalimanı’nda yer alan özel otoparkımız sayesinde aracı dilediğiniz noktada teslim edebilirsiniz.

Her türlü soru, istek ve yardım talepleriniz, 7/24 özel temsilcilerimiz tarafından +90 0(533) 851 34 34 numaralı kurumsal hattımızdan anında yanıtlanmaktadır.