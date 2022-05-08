Kibir, avanta, peşkeş, tahammülsüzlük.. İşte Ekrem+CHP özeti!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Karadeniz turu gerçekleştirdi. Tur otobüsüne birkaç gazeteci alan İmamoğlu'nun, gazetecilerden birinin yakınına ihale verdiği ortaya çıktı, ayrıca VIP seyahat ile adam kayırdığı, kendisine tahsis ettirdiği otobüsle akrabalarını gezdirdiği belirlendi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu özelinde CHP zihniyetinin kibirli, kayırmacı tavrını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Ülkeyi yönetmeye talip CHP ekseninde bir haftalık serüveni size özetleyeyim.

Ki bu özet, CHP’nin tamamına şamil bir özet de değil..

Cumhurbaşkanı adaylığında ismi geçen Ekrem İmamoğlu özelinde bir haftalık serüven..

Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisini hepimiz biliyoruz.

Davet edilen gazetecileri de..

Davet edilenler arasında özellikle Nagehan Alçı’ya itiraz edenler var..

İBB kadrolarını parti teşkilatına peşkeş çekerken, aralarından su sızmayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yorumu:

“Kendine gazeteci diyen birileri Gezi’de olan öfkeyi yalanları üzerinden meşrulaştırıp iktidarın söylemine alet oluyorlardı. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O gün Gezi’yi o şekilde hatırlatanları da unutmayacağız!”

Dong..

15 raundluk boks maçının birinci bölümü bitti..

İkinci raund başladı:

CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, Ekrem İmamoğlu’nun gezisine davet edilen gazetecilerden bazılarına itiraz etti. Ardından istifası istendi..

CHP il gençlik kolları yöneticisi Duringa da istifa etti..

İstifasında şunları söyledi:

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