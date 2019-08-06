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Kibele Heykeli restorasyonun ardından Ordu'ya getirilecek

Ordu'daki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan Ana Tanrıça Kibele Heykeli, İstanbul'da sürdürülen restorasyon çalışmasının ardından kente getirilecek.

06 Ağustos 2019 Salı 14:20
Kibele Heykeli restorasyonun ardından Ordu'ya getirilecek

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesinde yer alan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının sorumlusu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, restorasyonu devam eden Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin Ordu'ya gönderilmeyeceğine yönelik sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Şenyurt, 2016 yılındaki kazı çalışmaları sırasında bulunan ve 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin, yerinde bulunmuş ilk heykel olma özelliğini taşıdığını belirterek, bilim camiasını heyecanlandıran eserin, aynı yıl restorasyon için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

Heykelin titiz şekilde yerinden alınarak parçalar halinde sandıklara konulup götürüldüğünü aktaran Şenyurt, heykelin birleştirilen parçalarının bozulmaması için birtakım kimyasallar ve konservasyon malzemesinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

"Koruma önlemleri en az 1-2 yıl daha İstanbul'da devam edecek"

Şenyurt, bu malzemelerin yurt dışından temin edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gerekli testler yapıldı. Çünkü uygulanan kimyasal ve koruma malzemesinin sonuçlarını görmek gerekiyor. Eser o an için bütünlenir ama sonrasında dökülürse yapılan iş hiçbir işe yaramaz ve tahribat olur. O yüzden koruma işinin, çok titiz ve yavaş yürütülmesi gerek. Artık bu çerçevede sağlamlaştırma yapılarak ilgili parçaları yerlerine takılıp, heykelin tam oturuş pozisyonu elde edilmeye çalışılıyor. Ancak restorasyonu yapan ilgili arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, koruma önlemleri en az 1-2 yıl daha İstanbul'da devam edecek."

"Heykeli müzede görme şansımız olacak"

Ordu Müzesi'nin, etnografya ve arkeoloji müzesi olarak hizmet verdiğine işaret eden Şenyurt, şunları kaydetti:

"Şu anda, o boyuttaki bir eseri koruyup orada sergileyecek bir konum yok. Ümit ediyoruz ki bu süre içerisinde Ordu'ya hep düşündüğümüz ve planlanan arkeoloji müzesi yapılır. Onun yapılmasıyla Kibele Heykeli'nin restorasyonu biterse 2 yıl sonra inşallah heykeli müzede görme şansımız olacak. Bir eser bulunduğu şehre aittir. O şehirde müze varsa mutlaka oraya gelir. Kibele Heykeli envanter olarak Ordu Müzesi'ne kayıtlı. Sadece restorasyon için İstanbul'a gitmiş durumda. Orduluların Kibele'nin akıbetiyle ilgili bazen garip dedikodulara inandığını görünce üzülüyorum. Yakın zamanda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Kibele Heykeli'nin restorasyon görüntülerini göreceğiz."

Prof. Dr. Şenyurt, Kibele Heykeli'nin bir kopyasının da Kurul Kalesi'nde sergileneceğini dile getirerek, "Kopyayı mermerden yaptırmayı düşünüyoruz. Biraz maliyetli olsa da orijinaline benzeyen malzemeden yaparak, Kurul Kalesi'ndeki yerine koyacağız. Ziyaretçi, Kurul Kalesi'ne geldiği zaman heykelin birebir kopyasını da bulunduğu konumunda görmüş olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:20
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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