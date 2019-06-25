Kibar Holding’e 2 ödül birden

Kibar Holding, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde iki ödüle layık görüldü.

Holdingin Kocaeli’de bulunan ve içinde 6 grup şirketinin üretim yaptığı Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi, sahip olduğu atık su geri kazanım tesisiyle 25. Yıl Jüri Özel Ödülü’ne layık görülürken, grup şirketlerinden Hyundai Assan da büyük ölçekli işletme kategorisinde Çevre Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, “Kibar Holding olarak çevresel sürdürülebilirlik bizim her zaman üzerinde büyük bir özenle durduğumuz, çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiğimiz, öncelikli konularımızdan biri olmuştur. Bu sebeple kurulduğumuz günden bu yana tüm grup şirketlerimizle birlikte iş süreçlerimizi, ulusal ve uluslararası çevresel standartlara uygun şekilde dizayn ediyoruz” dedi.