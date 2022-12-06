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Ekonomi Kibar Holding’den 4 yılda 4 okula destek
Ekonomi

Kibar Holding’den 4 yılda 4 okula destek

Kibar Holding tarafından 2018’de hayata geçirilen Kibar Gönüllüleri’nce önemli çalışmalara imza atıldı. İlk 4 yılda İzmit, Tuzla, Susurluk ve İskenderun’da bulunan 4 okula destek verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:12:00 -
Kibar Holding’den 4 yılda 4 okula destek

İzmit Alikahya İlkokulu’nda fiziksel çalışmalar, iyileştirmeler gerçekleştirildi. 2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda bugüne kadar 60 12 ayrı etkinlik düzenlendi. Bu okulda kütüphane, satranç ve zekâ oyunları atölyesi kuruldu. Ayrıca tasarım-beceri atölyesi devreye alındı. Balıkesir Susurluk’ta 182 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Nusret Kula İlkokulu’nda satranç ve zekâ oyunları atölyesi oluşturuldu. Susurluk’ta yer alan atölyeden aynı anda yaklaşık 25 öğrenci faydalanabiliyor. Kibar Gönüllüleri’nce son olarak İskenderun’da ana sınıfı kuruldu. Kılıç Ali Paşa İlkokulu’na açılan ana sınıfı için çalışan Kibar Gönüllüleri, çocukların yanlarında olmaya devam edecek. Dezavantajlı bölgeler tek tek belirleniyor, buralarda yürütülen çalışmalara da hız veriliyor.

Büyük projelere imza atıldı

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, eğitimin toplumun gelişiminde en kritik etkenlerden olduğunu belirtti. Kayabaşı, “Çalışanlarımızın bireysel çabalarını kurumun olanaklarıyla entegre etmeyi başardık. Bu sayede hem grup olarak bizim topluma sunduğumuz katkı sürdürülebilir bir yapıya kavuştu hem de çalışanlarımızın çabaları büyük projelere dönüştü. Amacımız eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın gelişimlerine destek olmak ve onların hayatlarına dokunmak. Bunu başardığımızı düşünüyoruz, Kibar Gönüllüleri’yle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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