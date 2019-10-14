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KIA’nın satış ve servis ağı genişliyor

Konya'da Motorcu Otomotiv’in açılışıyla birlikte KIA'nın Türkiye’de yetkili servis noktası 48’e, yetkili satıcı sayısı ise 38’e yükseldi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:13
KIA’nın satış ve servis ağı genişliyor

KIA, ailesine yeni bir satış ve servis noktası daha ekledi. Konya’da hem servis hem satış hizmeti sunmaya başlayan Motorcu Otomotiv’in açılışı gerçekleşti. Motorcu Otomotiv’in de eklenmesiyle birlikte KIA’nın Türkiye’de yetkili servis noktası 48’e, yetkili satıcı sayısı ise 38’e yükseldi.

Gurur duyuyoruz

KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel’in de katıldığı açılış törenine Konya iş dünyası da ilgi gösterdi. Ağyel, yaptığı konuşmada, “KIA’nın yeni, modern ve konforlu satış noktası görünümüne uygun olarak tasarlanan Motorcu Otomotiv’in Konya’ya kazandırılmasından dolayı gurur duyuyoruz. KIA’yı Konya’da temsil edecek olan Motorcu Otomotiv’in sadece satış hizmetleriyle değil, satış sonrası servis hizmetlerinde de iddialı olacağına inanıyoruz” mesajını verdi.

Hizmet kalitesiyle fark edilecek

Günlük ortalama 8-10 araç giriş kapasitesi bulunan Motorcu Otomotiv servis departmanı, konusunda uzman ve tecrübeli ekibiyle müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmeyi hedefliyor. Hem servis hem de satış olmak üzere iki ayrı hizmeti Konyalıların hizmetine sunan Motorcu Otomotiv’de şu anda 35 kişi istihdam ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:13
  1. Konya
  2. KIA
  3. servis noktası
  4. Motorcu Otomotiv
  5. KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel

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