Kia’dan kadınlara özel kampanya

Kia Rio 1.4L Prestige modeli bugünden itibaren mart ayında sadece kadın kullanıcılara özel indirimle 187 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. Kia, ilk kez uyguladığı “Fırsat Araçları” kampanyasıyla Sportage ve Ceed modellerinde de özel indirimler sunuyor. Sportage Prestige (Dizel Otomatik) modeli 362 bin TL, Ceed HB Prestige (Dizel Otomatik) modeli ise 299 bin TL’lik satış fiyatıyla otomobilseverleri heyecanlandırıyor. Kia’da ayrıca mart ayında Sportage ve XCeed modelleri için 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.